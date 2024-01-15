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  • Жительница Павлограда угрожала «сломать ноги» коммунальщикам за непочищенный снег

Жительница Павлограда угрожала «сломать ноги» коммунальщикам за непочищенный снег

Сегодня 20:57
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Коммунальщики из Павлограда жалуются на женщину, которая угрожала сломать им ноги за неочищенный снег

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КП «Уютный город» на своей Facebook-странице выложило запись разговора с жительницей Павлограда, которая угрожала сломать ноги коммунальщикам за неочищенный снег.

Коммунальщики отметили, что это не редкие случаи, когда некоторые горожане в достаточно агрессивной форме жалуются на работу КП.

К сожалению, рядом с нами в обществе есть такие люди, которые постоянно недовольны работой коммунальных служб. Сообщения этих «диванных кнопкодавов», которые ненавистны ко всему кругу, известны из соцсетей. Также случаются единичные случаи, когда анонимно звонят в диспетчерскую службу КП. Замечаем, что каждый звонок записывается в круглосуточном режиме. И за оскорбление сотрудников, тем более при исполнении ими своих служебных обязанностей, наступит наказание, — говорится в сообщении.

На записи слышно, как женщина разговаривая с диспетчером назвала работницу коммунально предприятия «с*кой» и «тварью», которой нужно «сломать ноги».

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