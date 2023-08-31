У Кривому Розі жінка “відрізала” від світла магазин свого колишнього чоловіка

Криворіжанка відключила електроенергію в магазині свого колишнього чоловіка.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Усе почалося ще у 2019 році, коли подружжя придбало приміщення, де потім облаштували туристичну агенцію та магазин для торгівлі кавою та чаєм. Споруда мала два окремі входи. Майно було записане на дружину, проте у 2020 році жінка перестала користуватися приміщенням, а чоловік займався підприємництвом і далі.

У 2021 році пара розійшлася. У 2022 році жінка запропонувала колишньому поділити майно, але той відмовився, хоча приміщення та всі договори на комунальні послуги були оформлені на дружину.

Колишнє подружжя постійно сварилося через комунальні послуги, а у 2022 році жінка відключила електроенергію в магазині.

17 жовтня 2022 року чоловік звернувся до ДТЕК із заявою про приєднання до договору споживача з розподілу (передачі) електричної енергії з метою, щоб договір переуклали на нього.

Компанія на запит чоловіка не відповіла, а 26 жовтня приміщення відрізали від світла за проханням власниці приміщення.

За даними слідства, двоє чоловіків проникли до щитка, де розташовані автомати і лічильник, вимкнули постачання електроенергії, зняли електролічильник та забрали його з собою.

Після цього чоловік звернувся до суду зі скаргою на дії своєї колишньої дружини. Через відключення світла його бізнес зазнав втрат, тож позивач вимагає стягнути ці кошти з жінки та змусити її заплатити ще 200 тисяч гривень моральної шкоди.

За словами жінки, вона пропонувала поділити майно, але чоловік не погодився цього зробити. Вона законна власниця приміщення, тому могла відключити його від електроенергії у будь-яку мить.

Також колишня дружина зазначила, що чоловік мав борги за комунальні послуги. Проте йому нічого не заважало добровільно поділити майно та укладати договір з ДТЕК.

Криворізький районний суд вивчив всі матеріали справи.

Постановив стягнути з колишньої дружини:

на користь чоловіка в рахунок відшкодування моральної шкоди 2 000 гривень;

на користь держави судовий збір у розмірі 1073,60 гривні.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

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