В Кривом Роге женщина «отрезала» от света магазин своего бывшего мужа

Криворожанка отключила электроэнергию в магазине своего бывшего мужа.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Все началось еще в 2019 году, когда супруги приобрели помещение, где затем обустроили туристическое агентство и магазин для торговли кофе и чаем. Сооружение имело два отдельных входа. Имущество было записано на жену, однако в 2020 году женщина перестала пользоваться помещением, а мужчина занимался предпринимательством и дальше.

В 2021 году пара разошлась. В 2022 году женщина предложила бывшему поделить имущество, но тот отказался, хотя помещение и все договоры на коммунальные услуги были оформлены на жену.

Бывшие супруги постоянно ссорились из-за коммунальных услуг, а в 2022 году женщина отключила электроэнергию в магазине.

17 октября 2022 года мужчина обратился в ДТЭК с заявлением о присоединении к договору потребителя по распределению (передаче) электрической энергии с целью, чтобы договор перезаключили на него.

Компания на запрос мужчины не ответила, а 26 октября помещение отрезали от света по просьбе владелицы помещения.

По данным следствия, двое мужчин проникли в щиток, где расположены автоматы и счетчик, выключили поставки электроэнергии, сняли электросчетчик и забрали его с собой.

После этого мужчина обратился в суд с жалобой на действия своей бывшей супруги. Из-за отключения света его бизнес понес потери, поэтому истец требует взыскать эти средства с женщины и заставить ее заплатить еще 200 тысяч гривен морального вреда.

По словам женщины, она предлагала поделить имущество, но мужчина не согласился это сделать. Она законная владелица помещения, поэтому могла отключить его от электроэнергии в любой момент.

Также бывшая жена отметила, что у мужа были долги за коммунальные услуги. Однако ему ничего не мешало добровольно поделить имущество и заключать договор с ДТЭК.

Криворожский районный суд изучил все материалы дела.

Постановил стянуть с бывшей супруги:

в пользу мужчины в счет возмещения морального вреда 2000 гривен;

в пользу государства судебный сбор в размере 1073,60 грн.

В удовлетворении остальных исковых требований отказать.

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