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  • Мешканець Павлограда вкрав решітку зливоприймальника: яке покарання призначив суд

Мешканець Павлограда вкрав решітку зливоприймальника: яке покарання призначив суд

Сьогодні 09:00
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Зазначається, що під час скоєння крадіжки чоловік був напідпитку.
Новости Днепра про Мешканець Павлограда вкрав решітку зливоприймальника: яке покарання призначив суд

Фото умовне.

Мешканець Павлограда вкрав решітку зливоприймальника та отримав за це судимість.

Про це йдеться в рішенні Павлоградського міськрайонного суду.

Зазначається, що чоловік був напідпитку. В якийсь момент він дістав з проїзної частини дороги на вулиці Дніпровська чавунну решітку та поклав її на металеву вантажну тачку. Далі він намагався відвезти решітку додому, але його зупинив свідок.

За даними суду, вартість решітки складає 9,5 тис. грн.

Згодом суд виніс вирок мешканцю Павлограда — 1 рік умовного терміну. Також чоловік має сплатити близько 2,5 тис. грн судових витрат.

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Новости Днепра про Мешканець Павлограда вкрав решітку зливоприймальника: яке покарання призначив судУкраїнська

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