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Житель Павлограда украл решетку ливнеприемника: какое наказание назначил суд

Сегодня 09:00
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Отмечается, что во время совершения кражи мужчина был пьян.
Новости Днепра про Житель Павлограда украл решетку ливнеприемника: какое наказание назначил суд

Фото условное.

Житель Павлограда украл решетку ливнеприемника и получил за это судимость.

Об этом говорится в решении Павлоградского горрайонного суда.

Отмечается, что мужчина был пьян. В какой-то момент он достал с проезжей части дороги на улице Днепровская чугунную решетку и положил ее на металлическую грузовую тачку. Далее он пытался отвезти решетку домой, но его остановил свидетель.

По данным суда, стоимость решетки составляет 9,5 тыс. грн.

Позже суд вынес приговор жителю Павлограда — 1 год условного срока. Также мужчина должен заплатить около 2,5 тыс. грн судебных расходов.

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Новости Днепра про Житель Павлограда украл решетку ливнеприемника: какое наказание назначил судУкраїнська Новости Днепра про Житель Павлограда украл решетку ливнеприемника: какое наказание назначил судРусский

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