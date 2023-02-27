Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканець Дніпра знайшов в стіні своєї квартири “вічний вогонь” (ВІДЕО)

Мешканець Дніпра знайшов в стіні своєї квартири “вічний вогонь” (ВІДЕО)

Сьогодні 14:57
просмотров

Дніпрянин знайшов дивний вогник в стіні своєї квартири.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра знайшов в стіні своєї квартири

Про це дніпрянин Олександр розповів у відео, яке виклав в своєму Tiktok.

За його словами, у його квартирі зненацька почали горіти шпалери. Маленька пропалена дірка з’явилася на одній із стін, а коли він почав колупати бетон, то побачив дивний вогник, який і наробив лиха. 

У якості доказів того, що ця ділянка стіни дійсно горить, він приклав папірець, який через декілька секунд почав тліти. 

Ось у мене стіна, перегородка, проводки тут немає. Прогоріли шпалери, я їх зняв та побачив ось таку ситуацію. Я припускаю, що хтось тут щось намудрив. Краде світло та заживився, чи просто хтось хоче зробити мені таке опалення, – розповів дніпрянин.

Олександр зазначив, що покликав ДТЕК та компанію, яка обслуговує будинок, але фахівці не змогли нічого з цим зробити. Чоловік припускає, що хтось в будинку краде електроенергію, або ж є проблеми з проводкою. Втім, поки що, він не знайшов рішення цій проблемі. 

У коментарях жартують, що Олександр знайшов джерело вічного вогню та пропонують почати почергово вимикати прилади в сусідів, щоб знайти винуватця. 

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Дніпра знайшов в стіні своєї квартири Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Взуття за гарантією у магазинах Дніпра: коли починає діяти і скільки триває
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:49
    Взуття за гарантією у магазинах Дніпра: коли починає діяти і скільки триває

    У магазинах Дніпра на взуття надається гарантія. Але не всі…

    Їмо вдома: у Дніпрі та області на 16% знизились купівлі в закладах харчування
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:15
    Їмо вдома: у Дніпрі та області на 16% знизились купівлі в закладах харчування

    На Дніпропетровщині стали рідше купляти їжу в закладах харчування.

    У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адреси

    Сьогодні, 27 лютого, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

    Найчистіша річка, останній бій Святослава та початок Визвольної війни: ТОП-10 невідомих фактів про Дніпро та область
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:07
    Найчистіша річка, останній бій Святослава та початок Визвольної війни: ТОП-10 невідомих фактів про Дніпро та область

    Сьогодні Дніпропетровська область святкує 91 рік від дня заснування. Вона…

    Наверх