Мешканець Дніпра знайшов в стіні своєї квартири “вічний вогонь” (ВІДЕО)

Дніпрянин знайшов дивний вогник в стіні своєї квартири.

Про це дніпрянин Олександр розповів у відео, яке виклав в своєму Tiktok.

За його словами, у його квартирі зненацька почали горіти шпалери. Маленька пропалена дірка з’явилася на одній із стін, а коли він почав колупати бетон, то побачив дивний вогник, який і наробив лиха.

У якості доказів того, що ця ділянка стіни дійсно горить, він приклав папірець, який через декілька секунд почав тліти.

Ось у мене стіна, перегородка, проводки тут немає. Прогоріли шпалери, я їх зняв та побачив ось таку ситуацію. Я припускаю, що хтось тут щось намудрив. Краде світло та заживився, чи просто хтось хоче зробити мені таке опалення, – розповів дніпрянин.

Олександр зазначив, що покликав ДТЕК та компанію, яка обслуговує будинок, але фахівці не змогли нічого з цим зробити. Чоловік припускає, що хтось в будинку краде електроенергію, або ж є проблеми з проводкою. Втім, поки що, він не знайшов рішення цій проблемі.

У коментарях жартують, що Олександр знайшов джерело вічного вогню та пропонують почати почергово вимикати прилади в сусідів, щоб знайти винуватця.

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