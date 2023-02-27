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У Дніпрі під час гри в баскетбол помер 26-річний хлопець

Сьогодні 12:36
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У Дніпрі під час баскетбольного матчу загинув чоловік.

Новости Днепра про У Дніпрі під час гри в баскетбол помер 26-річний хлопець

Про це розповіла лікарка Юлія Макарова. 

За її словами, 25 лютого до центральної оперативної диспетчерської Дніпра надійшов виклик про хлопця, який втратив свідомість під час баскетбольного матчу в одному із університетів. 

На виклик виїхала одна із бригад, яка була найближче до місця інциденту. Приїхавши до спортзалу, вони побачили, що на підлозі лежав 26-річний молодик, який втратив свідомість. Колеги по команді намагалися реанімувати хлопця. Медики почали почали реанімаційні заходи, але на жаль, усі зусилля лікарів були безуспішними. 

Ритм серця виявився недефібриляційним, тому бригада використовувала компресії грудної клітки, внутрішньовенне введення адреналіну, штучне дихання за допомогою лантуха Амбу. Приносим своє щире співчуття близьким і рідним загиблого хлопця, – зазначила лікар.

Як правильно викликати швидку? 

За словами працівників швидкої, завдяки сучасному програмному забезпеченню, диспетчер 103 відстежує наявність найближчої бригади за адресою виклику і скеровує маршрут згідно вказівкам людини, яка покликала на допомогу, тому дуже важливо чітко називати адресу виклику, шлях, звідки заїхати або зайти бригаді.

Якщо швидку збирається викликати група людей, то інформація повинна надійти від одної людини, а не від декількох.

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