Житель Днепра нашел в стене своей квартиры «вечный огонь» (ВИДЕО)

Об этом это днепрянин Александр рассказал в видео, которое выложил в своем Tiktok.
По его словам, в его квартире вдруг начали гореть обои. Маленькая прожженная дыра появилась на одной из стен, а когда днепрянин начал ковырять бетон, то увидел странный огонек, который и прожег бумагу.
В качестве доказательств того, что этот участок стены действительно горит, он приложил бумажку, которая через несколько секунд начала тлеть.
Вот у меня стена, перегородка, проводки здесь нет. Прогорели обои, я их снял и увидел такую ситуацию. Я предполагаю, что кто-то здесь что-то намудрил. Ворует свет и заживился, или просто кто-то хочет сделать мне такое отопление, – рассказал днепрянин.
Александр отметил, что позвал ДТЭК и компанию, обслуживающую дом, но специалисты не смогли ничего с этим поделать. Мужчина предполагает, что кто-то в доме ворует электроэнергию, или есть проблемы с проводкой. Впрочем, пока он не нашел причину происходящего.
В комментариях шутят, что Александр нашел источник вечного огня и предлагают начать поочередно выключать приборы у соседей, чтобы найти виновника.
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