Вже працює: подати заяву на шлюб відтепер можна через портал “Дія”

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.
Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі “Дія” ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії, – йдеться у повідомленні.
Для цього потрібно:
Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження, – пояснили у міністерстві.
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