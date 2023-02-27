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Вже працює: подати заяву на шлюб відтепер можна через портал “Дія”

Сьогодні 11:19
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На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн - процес подання заяви триває менше 15 хвилин.

Новости Днепра про Вже працює: подати заяву на шлюб відтепер можна через портал

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

Більше не треба йти у ДРАЦС. У декілька кліків на порталі “Дія” ви подаєте заяву та обираєте місце, час, формат, проведення церемонії, – йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі “Дія” та перейти у розділ “Сім’я”.
  2. Обрати послугу “Заява про шлюб”.
  3. Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації. 
  4. Сплатити адміністративний збір.
  5. Підписати заяву електронним підписом. 
  6. Щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. Процес подання заяви онлайн триває менше 15 хвилин. А вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження, – пояснили у міністерстві.

Новости Днепра про Вже працює: подати заяву на шлюб відтепер можна через портал

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Новости Днепра про Вже працює: подати заяву на шлюб відтепер можна через портал Українська

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