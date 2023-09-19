Мешканець Дніпра дякував путіну за проведення так званої «спецоперації»

Чоловіку повідомили про підозру.

Служба безпеки викрила у Дніпрі пропагандиста, який закликав до захоплення державної влади в Україні.

Як з’ясували правоохоронці, після початку повномасштабного вторгнення чоловік активізував діяльність у забороненій соцмережі та на власній сторінці публікував деструктивний контент. Колишній підприємець мав невдоволення власним життям і звинувачував у цьому керівництво країни. На його думку, зміна чинної влади на прокремлівських маріонеток суттєво б покращила його ситуацію. У своїх дописах чоловік закликав громадян за допомогою зброї повалити владу та приєднатися до рф. Крім того, він дякував путіну за проведення так званої «спецоперації».

Лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу в країні. Співробітники СБУ блокували діяльність колаборанта. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього комп’ютерну техніку, яку він використовував у протиправній діяльності.

Наразі російському прихильнику повідомлено про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Джерело: Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіянин ховався від депортації у Дніпрі, бо не хотів додому “на болота”.

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