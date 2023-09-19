На Дніпропетровщині в річці виявили тіло чоловіка: потрібна допомога в упізнанні

17 вересня у смт. Карнаухівка (м. Кам’янське, Південний район) в річці Дніпро виявили тіло чоловіка, на вигляд йому більше 50 років.
Про це повідомили у Пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.
Особу чоловіка досі не встановили, тому потрібна ваша допомога!
Прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, світле коротке волосся.
Був одягнений: темно-синя з білим сорочка в клітинку з довгим рукавом, червона олімпійка-безрукавка, темно-сині джинси, темно-сині з білим кросівки, темний ремінь Colin’s. При собі мав зелений квадратний годинник, ключі.
Особливі прикмети: вставна щелепа.
За наявності будь-якої інформації телефонуйте за номерами: 102, 068-777-01-12!
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