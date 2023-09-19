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  • На Дніпропетровщині в річці виявили тіло чоловіка: потрібна допомога в упізнанні

На Дніпропетровщині в річці виявили тіло чоловіка: потрібна допомога в упізнанні

Сьогодні 10:00
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Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці виявили тіло чоловіка: потрібна допомога в упізнанні

17 вересня у смт. Карнаухівка (м. Кам’янське, Південний район) в річці Дніпро виявили тіло чоловіка, на вигляд йому більше 50 років.

Про це повідомили у Пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

Особу чоловіка досі не встановили, тому потрібна ваша допомога!

Прикмети: зріст 170-175 см, середньої статури, світле коротке волосся.

Був одягнений: темно-синя з білим сорочка в клітинку з довгим рукавом, червона олімпійка-безрукавка, темно-сині джинси, темно-сині з білим кросівки, темний ремінь Colin’s. При собі мав зелений квадратний годинник, ключі.

Особливі прикмети: вставна щелепа.

За наявності будь-якої інформації телефонуйте за номерами: 102, 068-777-01-12!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці виявили тіло чоловіка: потрібна допомога в упізнанні

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці виявили тіло чоловіка: потрібна допомога в упізнанніУкраїнська

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