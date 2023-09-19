Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Житель Днепра благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации»

Житель Днепра благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации»

Сегодня 11:29
просмотров

Мужчине сообщили о подозрении.

Новости Днепра про Житель Днепра благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации»

Служба безопасности разоблачила в Днепре пропагандиста, который призывал к захвату государственной власти в Украине.

Как выяснили правоохранители, после начала полномасштабного вторжения мужчина активизировал деятельность в запрещенной соцсети и на собственной странице публиковал деструктивный контент. Бывший предприниматель был недоволен собственной жизнью и обвинял в этом руководство страны. По его мнению, смена действующей власти на прокремлевских марионеток существенно бы улучшила его ситуацию. В своих постах мужчина призвал граждан с помощью оружия свергнуть власть и присоединиться к рф. Кроме того, он благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации».

Новости Днепра про Житель Днепра благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации»

Новости Днепра про Житель Днепра благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации»

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя в стране. Сотрудники СБУ блокировали деятельность коллаборанта. В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли у него компьютерную технику, которую он использовал в противоправной деятельности.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Источник: Управление СБУ в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали, что россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой «на болота».

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепра благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации»Українська Новости Днепра про Житель Днепра благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации»Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Огромная черная конструкция на Театральном бульваре в Днепре: откуда взялась и для чего предназначалась (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:19
Огромная черная конструкция на Театральном бульваре в Днепре: откуда взялась и для чего предназначалась (ФОТО)

Проходя по Театральному бульвару в Днепре скорее всего каждый житель…

В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали
Новости Днепра
Сегодня 10:27
В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали

В Днепре могут перекрыть тротуары вблизи Соборной площади.

В Днепре «заминировали» синагогу в центре и ТЦ Appolo: что известно
Новости Днепра
Сегодня 09:35
В Днепре «заминировали» синагогу в центре и ТЦ Appolo: что известно

Случилось это вчера, 18 сентября.

Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на Днепропетровщине
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на Днепропетровщине

Ночь была тревожной.

Последние новости

Огромная черная конструкция на Театральном бульваре в Днепре: откуда взялась и для чего предназначалась (ФОТО)
Огромная черная конструкция на Театральном бульваре в Днепре: откуда взялась и для чего предназначалась (ФОТО)

Проходя по Театральному бульвару в Днепре скорее всего каждый житель задумывался что же за конструкция из металла как будто прикреплена к стене одного из зданий у книжного рынка.

Сегодня 12:19
4
просмотров
Россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой «на болота»
Россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой «на болота»

Гражданин РФ, не имевший разрешения на пребывание в Украине, скрывался от депортации в Днепре.

Сегодня 11:14
3
просмотров
В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали
В Днепре вблизи Соборной площади на полгода перекроют тротуары: детали

В Днепре могут перекрыть тротуары вблизи Соборной площади.

Сегодня 10:27
4
просмотров
В Днепре «заминировали» синагогу в центре и ТЦ Appolo: что известно
В Днепре «заминировали» синагогу в центре и ТЦ Appolo: что известно

Случилось это вчера, 18 сентября.

Сегодня 09:35
5
просмотров
Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на Днепропетровщине
Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на Днепропетровщине

Ночь была тревожной.

Сегодня 09:00
3
просмотров
Движение сильно затруднено: в Днепре на Новом мосту произошла авария
Движение сильно затруднено: в Днепре на Новом мосту произошла авария

Лучше выберите другой маршрут!

Сегодня 08:16
16
просмотров
Ночью россияне атаковали Кривой Рог: официальный комментарий
Ночью россияне атаковали Кривой Рог: официальный комментарий

Ночь на Днепропетровщине снова была неспокойной.

Сегодня 07:50
5
просмотров
Где в Днепре сегодня возникнут проблемы со светом: все адреса
Где в Днепре сегодня возникнут проблемы со светом: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 06:45
9
просмотров
Нужен ли сегодня зонт: какая погода ждет днепрян 19 сентября
Нужен ли сегодня зонт: какая погода ждет днепрян 19 сентября

В нашем городе настоящая теплая осень!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен
Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен

На строительство метро в Днепре и Харькове в бюджете 2024 предусмотрено еще 1,27 миллиарда гривен.

Вчера 22:01
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх