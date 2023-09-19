Житель Днепра благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации»

Мужчине сообщили о подозрении.

Служба безопасности разоблачила в Днепре пропагандиста, который призывал к захвату государственной власти в Украине.

Как выяснили правоохранители, после начала полномасштабного вторжения мужчина активизировал деятельность в запрещенной соцсети и на собственной странице публиковал деструктивный контент. Бывший предприниматель был недоволен собственной жизнью и обвинял в этом руководство страны. По его мнению, смена действующей власти на прокремлевских марионеток существенно бы улучшила его ситуацию. В своих постах мужчина призвал граждан с помощью оружия свергнуть власть и присоединиться к рф. Кроме того, он благодарил путина за проведение так называемой «спецоперации».

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя в стране. Сотрудники СБУ блокировали деятельность коллаборанта. В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли у него компьютерную технику, которую он использовал в противоправной деятельности.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Источник: Управление СБУ в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали, что россиянин скрывался от депортации в Днепре, потому что не хотел домой «на болота».

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