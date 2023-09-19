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Росіянин ховався від депортації у Дніпрі, бо не хотів додому “на болота”

Сьогодні 11:14
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Громадянин РФ, який не мав дозволу на перебування в Україні, ховався від депортації у Дніпрі.

Новости Днепра про Росіянин ховався від депортації у Дніпрі, бо не хотів додому

Як розповіли міграційники, нещодавно правоохоронці піймали чотирьох іноземців, які нелегально жили на території України. Це вдалося зробити під час рейду з протидії незаконній міграції, який провели у Дніпрі та області. 
 
Серед затриманих – чотири громадяни сусідніх держав, які переховувалися від правоохоронців. Це жителі РФ, Узбекистану та Молдови. Усіх чотирьох відвезли до центру тимчасового утримування нелегальних мігрантів. 
 
Як повідомили у Міграційній службі, за рішенням суду громадянин РФ, Грузії та двох азербайджанців, які тривалий час нелегально жили на території області, примусово депортували за межі України. 
 
Нагадаємо, раніше мешканці Дніпра та Запоріжжя на човні тікали з України під кулями прикордонників. Крім цього, на кордоні піймали жителів Дніпропетровщини, які хотіли втекти з України в причепах із зерном. 
 
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