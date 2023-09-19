Росіянин ховався від депортації у Дніпрі, бо не хотів додому “на болота”

Громадянин РФ, який не мав дозволу на перебування в Україні, ховався від депортації у Дніпрі.

Як розповіли міграційники, нещодавно правоохоронці піймали чотирьох іноземців, які нелегально жили на території України. Це вдалося зробити під час рейду з протидії незаконній міграції, який провели у Дніпрі та області.

Серед затриманих – чотири громадяни сусідніх держав, які переховувалися від правоохоронців. Це жителі РФ, Узбекистану та Молдови. Усіх чотирьох відвезли до центру тимчасового утримування нелегальних мігрантів.

Як повідомили у Міграційній службі, за рішенням суду громадянин РФ, Грузії та двох азербайджанців, які тривалий час нелегально жили на території області, примусово депортували за межі України.

втекти з України в причепах із зерном. Нагадаємо, раніше мешканці Дніпра та Запоріжжя на човні тікали з України під кулями прикордонників. Крім цього, на кордоні піймали жителів Дніпропетровщини, які хотілиз України в причепах із зерном.

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