Мешканець Дніпра декілька років ґвалтував свою доньку

Дніпрянин декілька років ґвалтував свою неповнолітню доньку.

Як повідомили у прокуратурі Дніпра, нещодавно затримали чоловіка, який розбещував свою малолітню доньку.

Дівчинка звернулася до районного центру соціально-психологічної реабілітації з проханням про допомогу. Вона розповіла, що батько неодноразово її ґвалтував, користуючись її безпорадним станом.

За словами постраждалої, це почалося, коли їй виповнилося десять років. Користуючись відсутністю дружини, чоловік упродовж декількох років ґвалтував свою доньку.

Соціальні робітники відразу звернулися до поліції, яка затримала батька-збоченця. Наразі він знаходиться під вартою без права внесення застави. Постраждалу дівчинку опитали. Вона ще раз підтвердила факт злочину, тож проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Розслідування триває.

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