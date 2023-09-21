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На Дніпропетровщині військового судили за те, що він поїхав розлучатися та “загуляв”

Сьогодні 11:09
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У Кривому Розі судили солдата, який поїхав додому розлучатися, але на службу не повернувся.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині військового судили за те, що він поїхав розлучатися та

Як йдеться у матеріалах слідства, опублікованих на сайті Єдиного реєстру судових рішень, Криворізький суд виніс вирок солдату, якого підозрювали в ухиленні від служби. Ще у лютому 2023 року військовий попросився у відпустку, щоб повернутися додому та розлучитися зі своєю дружиною. Пара мала спільну дитину і жила разом декілька років, але жінка попросила свого чоловіка про розлучення. 

Солдата відпустили на декілька днів, з умовою, що він негайно повернеться до військової частини, як тільки закінчить усі справи. Втім, військовий проігнорував цю вимогу та на декілька днів “загуляв”. 

На службу солдат повернувся 23 лютого, і щиро перепросив командира за свій проступок. Втім, проти військового відкрили справу про ухилення від служби під час воєнного стану, адже документів, які б підтверджували поважні причини відсутності чоловіка у військовій частині, немає.

У вересні 2023 Криворізький районний суд розглянув цю справу та визнав солдата винним. Позаяк військовий пішов на угоду з прокурором, йому призначили покарання у вигляді 1 року службового обмеження. Тобто протягом року зі зарплати чоловіка будуть відраховувати 10% до бюджету, а цей період не зарахується, як стаж для отримання наступного військового звання. 

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