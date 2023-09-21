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Житель Днепра несколько лет насиловал свою дочь

Сегодня 16:37
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Днепрянин несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

Новости Днепра про Житель Днепра несколько лет насиловал свою дочь

Как сообщили в прокуратуре Днепра, недавно задержали мужчину, который развращал свою малолетнюю дочь.

Девочка обратилась в районный центр социально-психологической реабилитации с просьбой о помощи. Она рассказала, что отец постоянно ее насилует, пользуясь беспомощным состоянием.

По словам пострадавшей, это началось, когда ей исполнилось десять лет. Пользуясь отсутствием жены, мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою дочь.

Социальные работники сразу обратились в полицию, которая задержала отца-извращенца. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Пострадавшую девочку опросили. Она еще раз подтвердила факт преступления, поэтому против мужчины открыли уголовное производство по факту изнасилования малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Расследование продолжается.

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