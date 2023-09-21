Росіяни атакували Україну 43 ракетами: скільки вдалося збити та що відомо про наслідки

Сьогодні, 21 вересня, росіяни масовано атакували Україну ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет.

Про це повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України.

Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту, – зазначив Залужний.



Сили ППО знищили 36 крилатих ракет.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби, – додав головнокомандувач.

Крім того, о 6:00 противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Про наслідки цієї атаки розповів Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. За його словами, вибухи лунали в різних регіонах України – місцеві чули роботу ППО, але, на жаль, є влучання.

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. На жаль, більше 10 чоловік постраждали. На місці працюють усі служби.

У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі: 7 осіб, зокрема дитина.

На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи.

Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Усі відповідні служби працюють.

У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі.

Читайте також:

Українська

Автор: