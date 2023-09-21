Росіяни атакували Україну 43 ракетами: скільки вдалося збити та що відомо про наслідки

Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет.
Про це повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України.
Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту, – зазначив Залужний.
Сили ППО знищили 36 крилатих ракет.
До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби, – додав головнокомандувач.
Крім того, о 6:00 противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.
Про наслідки цієї атаки розповів Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. За його словами, вибухи лунали в різних регіонах України – місцеві чули роботу ППО, але, на жаль, є влучання.
У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. На жаль, більше 10 чоловік постраждали. На місці працюють усі служби.
У Києві в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі: 7 осіб, зокрема дитина.
На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.
У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи.
Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Усі відповідні служби працюють.
У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі.
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