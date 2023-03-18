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Мер Новомосковська запевнив, що потерпілим від атаки “шахедів” виділять матеріальну допомогу, та показав безпілотники над містом

Сьогодні 16:03
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Цієї ночі Росія скоїла черговий військовий злочин, здійснивши повітряну атаку безпілотниками по Дніпропетровщині, зокрема місту Новомосковськ. Там кілька "шахедів" влучили в об'єкт критичної інфраструктури та пошкодили десятки житлових будинків.

Новости Днепра про Мер Новомосковська запевнив, що потерпілим від атаки

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік запевнив, що всі постраждалі внаслідок ворожої атаки в ніч з 17-го на 18 березня отримають матеріальну допомогу. 

“Прийняли рішення щодо організації матеріальної допомоги з бюджету міста для постраждалих в результаті цієї підступної нічної атаки. Звертаюсь до власників постраждалого житла: будь ласка, зверніться з відповідною заявою до виконкому, каб. 1 з понеділка”, – написав Рєзнік у своєму Telegram-каналі. 

Також мер оприлюднив знімок нічного неба, на якому показав безпілотники над містом.

Новости Днепра про Мер Новомосковська запевнив, що потерпілим від атаки

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