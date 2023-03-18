Мер Новомосковська запевнив, що потерпілим від атаки “шахедів” виділять матеріальну допомогу, та показав безпілотники над містом

Цієї ночі Росія скоїла черговий військовий злочин, здійснивши повітряну атаку безпілотниками по Дніпропетровщині, зокрема місту Новомосковськ. Там кілька "шахедів" влучили в об'єкт критичної інфраструктури та пошкодили десятки житлових будинків.

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік запевнив, що всі постраждалі внаслідок ворожої атаки в ніч з 17-го на 18 березня отримають матеріальну допомогу.

“Прийняли рішення щодо організації матеріальної допомоги з бюджету міста для постраждалих в результаті цієї підступної нічної атаки. Звертаюсь до власників постраждалого житла: будь ласка, зверніться з відповідною заявою до виконкому, каб. 1 з понеділка”, – написав Рєзнік у своєму Telegram-каналі.

Також мер оприлюднив знімок нічного неба, на якому показав безпілотники над містом.

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