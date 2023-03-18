Мер Новомосковська запевнив, що потерпілим від атаки “шахедів” виділять матеріальну допомогу, та показав безпілотники над містом

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік запевнив, що всі постраждалі внаслідок ворожої атаки в ніч з 17-го на 18 березня отримають матеріальну допомогу.
“Прийняли рішення щодо організації матеріальної допомоги з бюджету міста для постраждалих в результаті цієї підступної нічної атаки. Звертаюсь до власників постраждалого житла: будь ласка, зверніться з відповідною заявою до виконкому, каб. 1 з понеділка”, – написав Рєзнік у своєму Telegram-каналі.
Також мер оприлюднив знімок нічного неба, на якому показав безпілотники над містом.
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