Мэр Новомосковска заверил, что пострадавшим от атаки «шахедов» выделят материальную помощь, и показал беспилотники над городом

Этой ночью Россия совершила очередное военное преступление, осуществив воздушную атаку беспилотниками по Днепропетровской области, в частности городу Новомосковск. Там несколько "шахедов" попали в объект критической инфраструктуры и повредили десятки жилых домов.

Городской голова Новомосковска Сергей Резник заверил, что все пострадавшие в результате вражеской атаки в ночь с 17-го на 18 марта получат материальную помощь.

«Приняли решение по организации материальной помощи из бюджета города для пострадавших в результате этой коварной ночной атаки. Обращаюсь к владельцам пострадавшего жилья: пожалуйста, обратитесь с соответствующим заявлением в исполком, каб. 1 с понедельника», — написал Резник в своем Telegram-канале.

Также мэр обнародовал снимок ночного неба, на котором показал беспилотники над городом.

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