Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнам

Як повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік, днями невідомі вандали понівечили меморіал Героям-Захисникам, учасникам АТО/ООС.
Судячи з фото вандали порозбивали свічки, пошматували квіти та залишили пластикову склянку з-під пива.
Мер міста пообіцяв винагороду тим, хто надасть важливу інформацію про причетних до акту вандалізму.
Якщо ще комусь потрібні доводи на користь відеоспостереження. Якась наглухо відбита наволоч, скотини у людській подобі, осквернили меморіал нашим Героям-Захисникам, учасникам АТО/ООС. Від себе особисто гарантую достойну винагороду за будь яку достовірну інформацію про ту сволоту, яка це скоїла. Коли ми їх знайдемо, то після справедливого покарання, їм краще депортуватись кудись у бік на три букви. Таким потворам нема місця у нашій країні, – написав Сергій Рєзнік.
Зауважимо, що за вандалізм та осквернення меморіалів присвячених військовим під час воєнного стану можна отримати реальне покарання. Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області юнак познущався з могил полеглих захисників.
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