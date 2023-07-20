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Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнам

Сьогодні 21:58
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У Новомосковську, що на Дніпропетровщині вандали понівечили меморіал, присвячений військовим.

Новости Днепра про Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнам

Як повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік, днями невідомі вандали понівечили меморіал Героям-Захисникам, учасникам АТО/ООС. 

Судячи з фото вандали порозбивали свічки, пошматували квіти та залишили пластикову склянку з-під пива.

Мер міста пообіцяв винагороду тим, хто надасть важливу інформацію про причетних до акту вандалізму. 

Якщо ще комусь потрібні доводи на користь відеоспостереження. Якась наглухо відбита наволоч, скотини у людській подобі, осквернили меморіал нашим Героям-Захисникам, учасникам АТО/ООС. Від себе особисто гарантую достойну винагороду за будь яку достовірну інформацію про ту сволоту, яка це скоїла. Коли ми їх знайдемо, то після справедливого покарання, їм краще депортуватись кудись у бік на три букви. Таким потворам нема місця у нашій країні, – написав Сергій Рєзнік.
 

Новости Днепра про Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнам

Зауважимо, що за вандалізм та осквернення меморіалів присвячених військовим під час воєнного стану можна отримати реальне покарання. Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області юнак познущався з могил полеглих захисників. 

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Новости Днепра про Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнамУкраїнська Новости Днепра про Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнамРусский

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