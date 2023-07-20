Мер Новомосковська оголосив винагороду за вандалів, які понівечили меморіал воїнам

Якщо ще комусь потрібні доводи на користь відеоспостереження. Якась наглухо відбита наволоч, скотини у людській подобі, осквернили меморіал нашим Героям-Захисникам, учасникам АТО/ООС. Від себе особисто гарантую достойну винагороду за будь яку достовірну інформацію про ту сволоту, яка це скоїла. Коли ми їх знайдемо, то після справедливого покарання, їм краще депортуватись кудись у бік на три букви. Таким потворам нема місця у нашій країні, – написав Сергій Рєзнік.