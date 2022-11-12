Чи потрібна Дніпру новорічна ялинка: коментар Філатова

Скоро зима, а разом з нею і новорічні свята.

Звісно, через війну немає ніякого настрою, але позитивні емоції нам зараз вкрай необхідні, а особливо нашим дітям.

Тому мер Дніпра Борис Філатов вирішив порадитися із містянами щодо ялинки та новорічних декорацій.

Допис-звернення він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Шановні земляки, любі дніпряни, прошу хвилинку вашої уваги. Хоча за вікном ще доволі тепла осінь, я хочу порадитися з вами щодо новорічних святкувань у нашому Місті. Рік тому в цей час ми вже потроху починали різні підготовки. Але майже дев’ять місяців наша країна живе в страшній реальності російського терору. Безперечно, ці зимові свята і близько не будуть такими, як раніше. Проте війна і всі випробування, що вона створила, на своїх плечах маємо нести ми – дорослі. Дітям серед всіх цих тривог і переживань варто залишити хоч трохи передноворічних радощів і відчуття різдвяного дива. Вони на це заслуговують. Так, є питання з електрикою. Так, тривають дискусії про те, що на часі, а що – ні. І в деяких територіальних громадах вони аж надто палкі. Так, є очевидні «за» і такі самі — «проти». Але, як відомо, істина день посередині. Тому, дорогі земляки, пропоную у Дніпрі все вирішити опитуванням. Компромісний задум такий: міську ялинку все ж встановимо. Але ілюмінацію на ній вмикатимемо лише на свята. У День Святого Миколая, Новий рік, на Різдво 25 грудня і 7 січня. Стосовно місця ще подумаємо. Як варіант, це може бути Привокзальна площа. Щоб можна було швидко укритися у підземці. Давайте ухвалимо це рішення разом! Дякую, друзі, – написав Борис Філатов.