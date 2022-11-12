Нужна ли Днепру новогодняя елка: комментарий Филатова

Конечно, из-за войны нет никакого настроения, но положительные эмоции нам сейчас крайне необходимы, особенно нашим детям.
Поэтому мэр Днепра Борис Филатов решил посоветоваться с горожанами по поводу елки и новогодних декораций.
Пост-обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Уважаемые земляки, дорогие днепряне, прошу минутку вашего внимания. Хотя за окном еще достаточно теплая осень, я хочу посоветоваться с вами по поводу новогодних празднований в нашем Городе. Год назад в это время мы уже понемногу начинали разные подготовки. Но около девяти месяцев наша страна живет в страшной реальности российского террора. Бесспорно, эти зимние праздники и в помине не будут такими, как раньше. Однако война и все испытания, которые она создала, на своих плечах должны нести мы – взрослые. Детям среди всех этих тревог и переживаний стоит оставить хоть немного предновогодних радостей и ощущение рождественского чуда. Они этого заслуживают. Да, есть вопросы с электричеством. Да, продолжаются дискуссии о том, что ко времени, а что – нет. И в некоторых территориальных громадах они слишком пылкие. Да, есть очевидные «за» и такие же – «против». Но, как известно, истина где-то посредине. Потому, дорогие земляки, предлагаю в Днепре все решить опросом. Компромиссный замысел таков: городскую елку все же установим. Но иллюминацию на ней будем включать только в праздники. В День Святого Николая, Новый год, на Рождество 25 декабря и 7 января. Что касается места, еще подумаем. Как вариант, это может быть привокзальная площадь. Чтобы можно было быстро укрыться в подземке. Давайте примем это решение вместе! Спасибо, друзья, – написал Борис Филатов.
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