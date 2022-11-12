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Речницю ДСНС із Дніпра Євгенію Дудку провідала у лікарні Тіна Кароль

Сьогодні 19:43
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10 квітня шестеро рятувальників у Дніпрі потрапили під ворожу атаку.

Новости Днепра про Речницю ДСНС із Дніпра Євгенію Дудку провідала у лікарні Тіна Кароль

Найбільше постраждала речниця Служби порятунку Євгенія Дудка. Дівчину у тяжкому стані доставили до реанімації. Зараз вона бореться за своє життя у Німеччині.

Сьогодні, 12 листопада, навідати Євгенію приїхала Народна артистка України Тіна Кароль.

Про це Євгенія написала у своєму Instagram.

За словами рятувальниці, кілька днів тому вона побачила оголошення, що 12 листопада Тіна Кароль виступить у Берліні. Дівчина написала артистці повідомлення:

Тіночка. Я рятувальниця і лікуюся в Берліні, після поранення ракетою. Була б дуже Вам рада. Будь ласка, зайдіть в гості, — написала Євгенія.

Рятувальниця була здивована, коли зірка їй відповіла.

Коли я вже реально зрозуміла, що Тіна дійсно до мене приїде, то я боялася комусь про це розповідати – аби не наврочити. І ось, цей день настав. Перед входом до моєї палати є ще одна невеличка кімната, і коли я почула її голос, то вже не могла дочекатися, щоб відкрились ті двері. І тут заходить яскраве сонечко. Боже, скільки у неї людяності, теплоти, добра і щирості. А коли вона взяла мене за руку, звісно, я заплакала. Спілкуючись з Тіною, було враження, що я знаю її все своє життя. Вона нереальна… Вона надихає своєю красою, ніжністю та чарівністю. Тому бажаю всім – мрійте. Поки ми мріємо, є реальні шанси на чудо в цьому світі. Наприклад, сьогодні до мене приїхала Народна артистка України, а незабаром вже настане перемога. Одним словом – мрійте. Слава народу України, — написала Євгенія.

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