Хороші новини: як минула 262 доба війни на Дніпропетровщині

262 доба повномасштабного воєнного вторгнення рф в Україну добігає кінця.

Як цей день минув на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, у нас сьогодні було спокійно. На Дніпропетровщині протягом дня ворожих обстрілів не зафіксовано.

Нехай вечір та ніч будуть такими ж тихими. Україна переможе, – написав Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що речницю ДСНС із Дніпра Євгенію Дудку провідала у лікарні Тіна Кароль.

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