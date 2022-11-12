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Хороші новини: як минула 262 доба війни на Дніпропетровщині

Сьогодні 20:12
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262 доба повномасштабного воєнного вторгнення рф в Україну добігає кінця.

Новости Днепра про Хороші новини: як минула 262 доба війни на Дніпропетровщині

Як цей день минув на Дніпропетровщині, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, у нас сьогодні було спокійно. На Дніпропетровщині протягом дня ворожих обстрілів не зафіксовано.

Нехай вечір та ніч будуть такими ж тихими. Україна переможе, – написав Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що речницю ДСНС із Дніпра Євгенію Дудку провідала у лікарні Тіна Кароль.

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Новости Днепра про Хороші новини: як минула 262 доба війни на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Хороші новини: як минула 262 доба війни на ДніпропетровщиніРусский

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