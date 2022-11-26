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Мер Дніпра прокоментував вибухи у Дніпрі

Сьогодні 12:10
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Сьогодні близько 11:37 містяни чули вибухи.

Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував вибухи у Дніпрі

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, у місті є прильот.

За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП. Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА. Аварійні служби вже усі виїхали на місце, – написав Борис Філатов.

Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував вибухи у Дніпрі

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Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував вибухи у ДніпріУкраїнська

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