Мер Дніпра прокоментував вибухи у Дніпрі

Сьогодні близько 11:37 містяни чули вибухи.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, у місті є прильот.

За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП. Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА. Аварійні служби вже усі виїхали на місце, – написав Борис Філатов.