Мер Дніпра прокоментував вибухи у Дніпрі

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, у місті є прильот.
За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне вимкнення кількох ТП. Подробиці обстрілу та інформацію про жертв чекаємо від ВА. Аварійні служби вже усі виїхали на місце, – написав Борис Філатов.
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