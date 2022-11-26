Заряджайте все: сьогодні на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

Ситуація з електрикою в Україні залишається важкою.

Тому сьогодні, 26 листопада, у Дніпрі та області запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, – зазначають в ДТЕК.

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