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У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

Сьогодні 09:14
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У п'ятницю, 25 листопада, о 16:00 на лінію «101» повідомили про займання квартири у житловому будинку на вулиці Робочій.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з вікна квартири на третьому поверсі 16-поверхового житлового будинку вибивається полум’я та йде щільний дим.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

Пожежу локалізували о 16:34 та ліквідували о 16:46. Вогонь пошкодив домашнє майно у 3-кімнатній квартирі на загальній площі 8 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

На щастя, ніхто не постраждав. Евакуація мешканців з будинку не проводилася.

До гасіння пожежі залучили 27 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівціУкраїнська

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