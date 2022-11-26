У Дніпрі на Робочій горіла квартира в багатоповерхівці

У п'ятницю, 25 листопада, о 16:00 на лінію «101» повідомили про займання квартири у житловому будинку на вулиці Робочій.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що з вікна квартири на третьому поверсі 16-поверхового житлового будинку вибивається полум’я та йде щільний дим.

Пожежу локалізували о 16:34 та ліквідували о 16:46. Вогонь пошкодив домашнє майно у 3-кімнатній квартирі на загальній площі 8 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав. Евакуація мешканців з будинку не проводилася.

До гасіння пожежі залучили 27 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горів будинок: загинув чоловік та постраждала жінка.

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