Мэр Днепра прокомментировал взрывы в Днепре

По предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от ВА. Аварийные службы уже все выехали на место, – написал Борис Филатов.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, в городе есть прилет.

Сегодня около 11:37 горожане слышали взрывы.

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