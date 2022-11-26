Мэр Днепра прокомментировал взрывы в Днепре

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, в городе есть прилет.
По предварительным данным, после прилета городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких ТП. Подробности обстрела и информацию о жертвах ждем от ВА. Аварийные службы уже все выехали на место, – написал Борис Филатов.
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