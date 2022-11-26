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Шлюб онлайн: у «Дії» тестують нову послугу

Сьогодні 10:52
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На порталі «Дія» розпочинається тестування послуги подачі заяви для реєстрації шлюбу.

Новости Днепра про Шлюб онлайн: у «Дії» тестують нову послугу

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, замість кількох походів до ДРАЦС, черг та гори документів, оформлення заяви про реєстрацію шлюбу на порталі “Дія” займе всього 10 хвилин.

Відтепер зможете подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія. Раніше необхідно було йти до ДРАЦС, заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату, – зазначив Федоров.

За його словами, вирішено спростити цю процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси.

Якщо вам понад 18 років, маєте електронний підпис та другу половинку — долучитися до бета-тесту можна за цим посиланням, – додав міністр.

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Новости Днепра про Шлюб онлайн: у «Дії» тестують нову послугуУкраїнська

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