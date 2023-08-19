Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував удар по Чернігову

Сьогодні ми писали про ракетний удар по центру міста Чернігів. Журналісти телемарафону заявили, що у місті під час атаки проходила виставка дронів.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ракетний удар по Чернігову у своєму Telegram-каналі. Також мер згадав як проходив подібний захід у Дніпрі.

Я не знаю, хто винен у трагедії в Чернігові. Крім, безумовно, сусідів-під@рів. Більше того, мені це нецікаво. Я відповідаю за себе сам. Я просто пам’ятаю, коли у Дніпрі ми проводили «Люті пташки», то я особисто заборонив будь-яку рекламу. А потім ще особисто перевірив наявність спеціальних рамок (щоб не пронесли рюкзак із вибухівкою) та особисто контролював протокол безпеки.

За останніми данними кількість загиблих під час ракетного обстрілу Чернігова зросла до 117 людей. Про це повідомив виконуючий обов’язки міського голови Олександр Ломако.

Відомо про 7 загиблих, включаючи шестирічну дитину. До Києва терміново доставляють реанімобілем 12-річну дівчину у важкому стані.

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