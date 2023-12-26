Медсестри та кухарі: ТОП найпопулярніших професій для перекваліфікації у Дніпрі та області

У Центрах зайнятості можна отримати ваучер на безкоштовне навчання. Багато хто приходить, щоб опанувати новий фах та отримати роботу. У 2023 році цією можливістю у Дніпрі та області скористалися 1165 людей. Серед них – 274 для переселенців.
Наразі визначено 124 професії та спеціальності, за якими можна безоплатно навчатися за ваучерами. Найпопулярнішими з них є медсестринство. Часто хочуть стати кухарями або верстатниками.
Також до найбільш затребуваних спеціальностей і професій, які мешканці області обирають для кваліфіції є:
Для отримання ваучера заявку можна подати онлайн або особисто звернутися в найближчий центр зайнятості.
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