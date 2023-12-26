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Медсестри та кухарі: ТОП найпопулярніших професій для перекваліфікації у Дніпрі та області

Сьогодні 22:04
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У Центрі зайнятості назвали популярні професії, які люди обирають для перекваліфікації.

Новости Днепра про Медсестри та кухарі: ТОП найпопулярніших професій для перекваліфікації у Дніпрі та області

У Центрах зайнятості можна отримати ваучер на безкоштовне навчання. Багато хто приходить, щоб опанувати новий фах та отримати роботу. У 2023 році цією можливістю у Дніпрі та області скористалися 1165 людей. Серед них – 274 для переселенців. 

Наразі визначено 124 професії та спеціальності, за якими можна безоплатно навчатися за ваучерами. Найпопулярнішими з них є медсестринство. Часто хочуть стати кухарями або верстатниками. 

Також до найбільш затребуваних спеціальностей і професій, які мешканці області обирають для кваліфіції є:

  • психологія,
  • соціальна робота,
  • електрогазозварник,
  • верстатник широкого профілю,
  • кухар,
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,
  • геодезія та землеустрій.

Для отримання ваучера заявку можна подати онлайн або особисто звернутися в найближчий центр зайнятості.

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Новости Днепра про Медсестри та кухарі: ТОП найпопулярніших професій для перекваліфікації у Дніпрі та областіУкраїнська Новости Днепра про Медсестри та кухарі: ТОП найпопулярніших професій для перекваліфікації у Дніпрі та областіРусский

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