Медсестри та кухарі: ТОП найпопулярніших професій для перекваліфікації у Дніпрі та області

У Центрі зайнятості назвали популярні професії, які люди обирають для перекваліфікації.

У Центрах зайнятості можна отримати ваучер на безкоштовне навчання. Багато хто приходить, щоб опанувати новий фах та отримати роботу. У 2023 році цією можливістю у Дніпрі та області скористалися 1165 людей. Серед них – 274 для переселенців.

Наразі визначено 124 професії та спеціальності, за якими можна безоплатно навчатися за ваучерами. Найпопулярнішими з них є медсестринство. Часто хочуть стати кухарями або верстатниками.

Також до найбільш затребуваних спеціальностей і професій, які мешканці області обирають для кваліфіції є:

психологія,

соціальна робота,

електрогазозварник,

верстатник широкого профілю,

кухар,

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,

геодезія та землеустрій.

Для отримання ваучера заявку можна подати онлайн або особисто звернутися в найближчий центр зайнятості.

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