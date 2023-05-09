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  • Масштабне відключення світла в Дніпрі 9 травня: де не буде електроенергії

Масштабне відключення світла в Дніпрі 9 травня: де не буде електроенергії

Сьогодні 06:45
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На 9 травня в Дніпрі заплановані планові ремонтні роботи на мережах. Через це без світла залишаться багато вулиць. Про це повідомляє приватна енергетична компанія ЦЕК.
Новости Днепра про Масштабне відключення світла в Дніпрі 9 травня: де не буде електроенергії

Де не буде світла: 

  • вул. Ангарська: 1-14; 
  • вул. Арбатська: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-55; 
  • вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22; 
  • вул. Ачинська: 1-9 (непарні); 
  • вул. Березнева: 7-21 (непарні); 
  • вул. Богданова: 32Д, 32К;
  • вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні); 
  • вул. Дніпровська: 1-21, 21А, 22; 
  • вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24; 
  • вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18; 
  • вул. Ленська: 1-12, 12А, 13, 14; 
  • вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31; 
  • вул. Монтажна: 1-4, 6-22; 
  • вул. Моцарта: 1-14; 
  • вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22; 
  • вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А,89-92, 94-118 (парні); 
  • вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7; 
  • вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21; 
  • вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні); 
  • вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А; 
  • вул. Серпнева: 1А, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (непарні); 
  • вул. Серпуховська: 1-14; 
  • вул. Солідарна: 1, 1А, 3-15 (непарні); 
  • вул. Солом’янська: 4-10 (парні), 17, 18, 24, 28, 42, 56; 
  • вул. Софіївська: 1; 
  • вул. Старицького: 3, 5-22; 
  • вул. Старобєльська: 1-10,11,11А,12,13,13А,14,14А,2,3,4,5,6,7,8,9; 
  • вул. Старова: 1-22; 
  • вул. Сурська: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (непарні);  
  • вул. Філатова: 1-5, 7.

Електроенергія буде відсутня в період з 08:00 до 17:00.

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