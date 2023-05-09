Масштабне відключення світла в Дніпрі 9 травня: де не буде електроенергії

На 9 травня в Дніпрі заплановані планові ремонтні роботи на мережах. Через це без світла залишаться багато вулиць. Про це повідомляє приватна енергетична компанія ЦЕК.

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Арбатська: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-55;

вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;

вул. Ачинська: 1-9 (непарні);

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Богданова: 32Д, 32К;

вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Дніпровська: 1-21, 21А, 22;

вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24;

вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;

вул. Ленська: 1-12, 12А, 13, 14;

вул. Макаренка: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

вул. Монтажна: 1-4, 6-22;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А,89-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

вул. Серпнева: 1А, 11А, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 17-29 (непарні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Солідарна: 1, 1А, 3-15 (непарні);

вул. Солом’янська: 4-10 (парні), 17, 18, 24, 28, 42, 56;

вул. Софіївська: 1;

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старобєльська: 1-10,11,11А,12,13,13А,14,14А,2,3,4,5,6,7,8,9;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7.

Електроенергія буде відсутня в період з 08:00 до 17:00.

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