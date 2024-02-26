Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)

Прокурори разом з експертами та слідчими продовжують фіксувати наслідки чергових воєнних злочинів російської армії.

За даними слідства, пізно ввечері 25 лютого ворог атакував Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками.

У Дніпрі внаслідок падіння ворожих уламків пошкоджено 10 будинків мирних жителів, 3 багатоповерхівки, автівки та підприємство.

На жаль, поранення отримали четверо людей – чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Вони у лікарні.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за вечір 25 лютого наші оборонці знищили над областю 8 повітряних цілей. 1 ракету у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. У Новомосковському районі збили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.

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