Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)

Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)

Сьогодні 09:35
просмотров

Прокурори разом з експертами та слідчими продовжують фіксувати наслідки чергових воєнних злочинів російської армії.

Новости Днепра про Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)

За даними слідства, пізно ввечері 25 лютого ворог атакував Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками.

У Дніпрі внаслідок падіння ворожих уламків пошкоджено 10 будинків мирних жителів, 3 багатоповерхівки, автівки та підприємство.

На жаль, поранення отримали четверо людей – чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Вони у лікарні.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новости Днепра про Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)

Новости Днепра про Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)

Нагадаємо, за вечір 25 лютого наші оборонці знищили над областю 8 повітряних цілей. 1 ракету у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. У Новомосковському районі збили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.

Читайте також:

Новости Днепра про Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)Українська Новости Днепра про Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на деяких вулицях зникло опалення: причина та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 10:18
У Дніпрі на деяких вулицях зникло опалення: причина та адреси

Важлива інформація!

Мешканець Павлограда вкрав решітку зливоприймальника: яке покарання призначив суд
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Мешканець Павлограда вкрав решітку зливоприймальника: яке покарання призначив суд

Зазначається, що під час скоєння крадіжки чоловік був напідпитку.

Захищав Київ, Харків та Донбас: на війні загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Дмитро Коваль
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
Захищав Київ, Харків та Донбас: на війні загинув молодший сержант з Дніпропетровщини Дмитро Коваль

Вічна пам'ять Герою!

Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
Через ворожу атаку у Дніпрі пошкоджено 10 приватних будинків, 4 постраждалих

Учора пізно ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами.

Наверх