Масована атака ракетами і дронами на Дніпро: прокуратура розпочала розслідування (ФОТО)

За даними слідства, пізно ввечері 25 лютого ворог атакував Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками.
У Дніпрі внаслідок падіння ворожих уламків пошкоджено 10 будинків мирних жителів, 3 багатоповерхівки, автівки та підприємство.
На жаль, поранення отримали четверо людей – чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Вони у лікарні.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, за вечір 25 лютого наші оборонці знищили над областю 8 повітряних цілей. 1 ракету у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. У Новомосковському районі збили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3.
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Важлива інформація!
Зазначається, що під час скоєння крадіжки чоловік був напідпитку.
Вічна пам'ять Герою!
Учора пізно ввечері росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами.