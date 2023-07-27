“Мамкін фотошопер” та “жаба-кодер”: в Укрзалізниці назвали поширені схеми обману з квитками

В Укрзалізниці розповіли поширені шахрайські схеми з квитками.

Укрзалізниця страждає від навали перекупів. Вони скуповують квитки на популярні потяги та потім перепродають за завищеними цінами. Люди, яким негайно треба кудись поїхати готові переплачувати шахраям, тож купляють у них білети. Часто поїздка закінчується тим, що людину не пропускають до вагона, адже ім’я на квитку не збігається з ім’ям в паспорті.

Наразі в УЗ розробляють рішення, які допоможуть позбавити перекупів заробітку. У компанії підготували перелік найпопулярніших схем обману, щоб люди не велися на шахраїв та позбавили їх “хліба”.

Почнемо з найпростішого. Перекуп викупляє квиток заздалегідь, реєструє його на своє або вигадане ім’я і продає.

У результаті людина витратить гроші й не потрапить до вагона, адже провідники не пустять його до потяга. Зловмисники обіцяють пасажирам, що в них не виникне проблем, але по факту ті лишаються не на борту, а “за бортом” на пероні, а телефони “продавців” уже не відповідають.

Іноді перекупи заморочуються та купляють квиток на вигадане ім’я, проте коли отримують замовлення – підмальовують у графічному редакторі справжнє прізвище пасажира.

Самі пасажири, отримуючи такі квитки в електронній формі, навряд чи відрізняють їх від справжніх. Тут все залежить від провідника, який повірить на слово та пропустить, або все ж просканує квиток і звірить дані з паспортом мандрівника.

Проте не ризикуйте.

“Перекупники” о 08:00 у перший день відкриття продажів атакують ботами системи УЗ і за допомогою скриптів швидше за чесних користувачів викуповують квитки. Компанія блокує таких користувачів, але вони вигадують все нові методи.

Якщо «перекупники» вже мають замовника, то оформлюють квиток одразу на його прізвище. Якщо ж ні – то при отриманні замовлення здають квиток, взятий раніше на довільне ім’я, і тут же викуповують на потрібне ім’я.

Найближчим часом впроваджуємо кілька нововведень у застосунку, щоб покінчити з такою винахідливістю. Закликаємо і пасажирів не підтримувати таких “горе-підприємців” своїми замовленнями. Замовляючи квиток у “перекупників” ви ж самі створюєте ажіотажний попит, стимулюєте налаштування ботів, через які звичайні пасажири мають труднощі з купівлею квитків, – зазначили в УЗ.

Іноді перекупники слідкують за поверненням квитків, щоб потім їх викупити та перепродати іншим.

В УЗ зазначають, що найкращий спосіб позбавитися від перекупів – перестати їм платити. Таким чином вдасться зменшити штучний ажіотаж та й зробити так, що квитковим спекулянтам буде не вигідно займатися шахрайством.

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