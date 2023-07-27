«Мамкин фотошопер» и «жаба-кодер»: в Укрзализныце назвали распространенные схемы обмана с билетами

Укрзализныця страдает от нашествия перекупов. Они скупают билеты на популярные поезда и затем перепродают по завышенным ценам. Люди, которым немедленно нужно куда-то уехать, готовы переплачивать мошенникам, поэтому покупают у них билеты. Часто поездка заканчивается тем, что человека не пропускают в вагон, ведь имя на билете не совпадает с именем в паспорте.
В настоящее время в УЗ разрабатываются решения, которые помогут лишить перекупов заработка. В компании подготовили список самых популярных схем обмана, чтобы люди не велись на мошенников и лишили их «хлеба».
Начнем с самого простого. Перекуп выкупает билет заранее, регистрирует его на свое или придуманное имя и продает.
В результате человек потратит деньги и не попадет в вагон, ведь проводники не пустят его в поезд. Злоумышленники обещают пассажирам, что у них не возникнет проблем, но по факту те остаются не на борту, а за бортом на перроне, а телефоны продавцов уже не отвечают.
Иногда перекупы заморачиваются и покупают билет на вымышленное имя, однако, когда получают заказ, подрисовывают в графическом редакторе настоящую фамилию пассажира.
Сами пассажиры, получая подобные билеты в электронной форме, вряд ли отличают их от настоящих. Здесь все зависит от проводника, который поверит на слово и пропустит, или просканирует билет и сверит данные с паспортом путешественника.
Однако не рискуйте.
«Перекупщики» в 08:00 в первый день открытия продаж атакуют ботами системы УЗ и с помощью скриптов быстрее честных пользователей выкупают билеты. Компания блокирует таких пользователей, но они придумывают все новые методы.
Если у «перекупщиков» уже есть заказчик, то оформляют билет сразу по его фамилии. Если нет – то при получении заказа сдают билет, взятый ранее на произвольное имя, и тут же выкупают на нужное имя.
В ближайшее время внедряем несколько новшеств в приложении, чтобы покончить с такой изобретательностью. Призываем и пассажиров не поддерживать таких «горе-предпринимателей» своими заказами. Заказывая билет у «перекупщиков», вы же сами создаете ажиотажный спрос, стимулируете настройки ботов, из-за которых обычные пассажиры испытывают трудности с покупкой билетов, — отметили в УЗ.
Иногда перекупщики следят за возвратом билетов, чтобы потом их выкупить и перепродать другим.
В УЗ отмечают, что лучший способ избавиться от перекупов – перестать им платить. Таким образом, удастся уменьшить искусственный ажиотаж и сделать так, что билетным спекулянтам будет не выгодно заниматься мошенничеством.
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