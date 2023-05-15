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Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигарки

Сьогодні 19:45
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У Дніпрі на вулиці Пастера в кіоску незаконно продавали цигарки.

Новости Днепра про Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигарки

Про це повідомляє пресслужба КП «Муніципальна варта».

Сьогодні, 15 травня, у Дніпрі провели рейд, під час якого виявили точку незаконної торгівлі цигарками. У кіоску на Пастера, 2д продавали тютюнові вироби без ліцензії та дозвільних документів.

На місце викликали поліцію. За цим фактом було складено протокол за ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності). В результаті з місця було вилучено 917 пачок цигарок.

Новости Днепра про Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигарки

Новости Днепра про Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигарки

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Новости Днепра про Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигаркиУкраїнська Новости Днепра про Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигаркиРусский

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