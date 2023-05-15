Почти тысяча пачек: в Днепре незаконно продавали сигареты

Об этом сообщает пресс-служба КП «Муниципальная варта».
Сегодня, 15 мая, в Днепре провели рейд, в ходе которого выявили точку незаконной торговли сигаретами. В киоске на Пастера, 2д продавали табачные изделия без лицензии и разрешительных документов.
На место вызвали полицию. По данному факту был составлен протокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). В результате с места были изъяты 917 пачек сигарет.
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