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Майже на три дні: у Дніпрі перекриють рух через залізничний переїзд

Сьогодні 15:33
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Новости Днепра про Майже на три дні: у Дніпрі перекриють рух через залізничний переїзд

У Дніпрі тимчасово перекриють рух через залізничний переїзд.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Так, з 8:00 24 жовтня до 17:00 26 жовтня буде перекрито рух від станції Нижньодніпровськ – Вузол по узв. Самарському (201 км). Там комунальники будуть міняти настил.

Відповідні знаки вже розмістили на місці проведення робіт:

Новости Днепра про Майже на три дні: у Дніпрі перекриють рух через залізничний переїзд

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Новости Днепра про Майже на три дні: у Дніпрі перекриють рух через залізничний переїздУкраїнська Новости Днепра про Майже на три дні: у Дніпрі перекриють рух через залізничний переїздРусский

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