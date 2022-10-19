Майже на три дні: у Дніпрі перекриють рух через залізничний переїзд

У Дніпрі тимчасово перекриють рух через залізничний переїзд.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Так, з 8:00 24 жовтня до 17:00 26 жовтня буде перекрито рух від станції Нижньодніпровськ – Вузол по узв. Самарському (201 км). Там комунальники будуть міняти настил.
Відповідні знаки вже розмістили на місці проведення робіт:
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