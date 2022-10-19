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Величезний затор у центрі Дніпра: на Набережній серйозна ДТП (ФОТО)

Сьогодні 14:43
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У Дніпрі чергова ДТП. Цього разу на Фестивальному причалі.

Новости Днепра про Величезний затор у центрі Дніпра: на Набережній серйозна ДТП (ФОТО)

У середу, 19 жовтня сталася ДТП на Набережній навпроти Фестивального причалу. Повідомляють місцеві телеграм канали. 

Попередньо, постраждалих немає, але обидві машини сильно понівечені. На місце інциденту викликали правоохоронців.

Через ДТП у центрі кілометрові затори. Рух сильно ускладнено. 

Повідомляється, що затор з кожною хвилиною тільки росте. Якщо збираєтесь в центр – майте на увазі.

Новости Днепра про Величезний затор у центрі Дніпра: на Набережній серйозна ДТП (ФОТО)

Новости Днепра про Величезний затор у центрі Дніпра: на Набережній серйозна ДТП (ФОТО)

Новости Днепра про Величезний затор у центрі Дніпра: на Набережній серйозна ДТП (ФОТО)

Новости Днепра про Величезний затор у центрі Дніпра: на Набережній серйозна ДТП (ФОТО)

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Новости Днепра про Величезний затор у центрі Дніпра: на Набережній серйозна ДТП (ФОТО)Українська

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