Величезний затор у центрі Дніпра: на Набережній серйозна ДТП (ФОТО)

У Дніпрі чергова ДТП. Цього разу на Фестивальному причалі.

У середу, 19 жовтня сталася ДТП на Набережній навпроти Фестивального причалу. Повідомляють місцеві телеграм канали.

Попередньо, постраждалих немає, але обидві машини сильно понівечені. На місце інциденту викликали правоохоронців.

Через ДТП у центрі кілометрові затори. Рух сильно ускладнено.

Повідомляється, що затор з кожною хвилиною тільки росте. Якщо збираєтесь в центр – майте на увазі.

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