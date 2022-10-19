У Кривому Розі шахраї збирали гроші від імені Вілкула: подробиці

Обережно - фейк!

У Кривому Розі невідомі шахраї створили акаунт у Telegram на ім’я Олександра Вілкула та у такий спосіб виманювали гроші у довірливих громадян.

Про це повідомив сам Вілкул.

За його словами, він ніколи не збирав гроші на приватні рахунки.

Якась тварюка зареєструвала на моє ім’я фейковий акаунт у Telegram і збирає гроші від мого імені. Офіційно заявляю – я ніколи не збирав гроші на приватні рахунки. Виродка шукатимуть відповідні служби, – написав Олександр Вілкул.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі шахраї від імені Резніченка збирали кошти для військових.

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