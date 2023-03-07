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Майже літня спека: у Дніпрі різко потеплішає

Сьогодні 16:41
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До Дніпра завітає демо-версія справжньої весни.

Новости Днепра про Майже літня спека: у Дніпрі різко потеплішає

Найближчими днями в Україні різко потепліє. 

За словами відомої синоптикині Наталки Діденко, весна сміливо заявить про себе високою температурою повітря, протягом дня 8-го березня буде +7+14 градусів, на півдні +10+16 градусів. Втім, на заході та півночі можуть бути періодичні дощі.

З поганого – така погода протримається тільки декілька днів, а в суботу знову похолодає.

Що ж стосується Дніпра, то 8 та 9 березня в місті буде тепло. Температура повітря прогріється до +14 … +15 градусів тепла. Дощі варто очікувати ближче до вихідних. 

Новости Днепра про Майже літня спека: у Дніпрі різко потеплішає

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Набережній Перемоги розквітли тисячі крокусів. Лінія із різнобарвних квітів тягнеться від скверу “Прибережний” до кільця на Перемозі. 

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Новости Днепра про Майже літня спека: у Дніпрі різко потеплішаєУкраїнська Новости Днепра про Майже літня спека: у Дніпрі різко потеплішаєРусский

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