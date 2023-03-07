Майже літня спека: у Дніпрі різко потеплішає

До Дніпра завітає демо-версія справжньої весни.

Найближчими днями в Україні різко потепліє.

За словами відомої синоптикині Наталки Діденко, весна сміливо заявить про себе високою температурою повітря, протягом дня 8-го березня буде +7+14 градусів, на півдні +10+16 градусів. Втім, на заході та півночі можуть бути періодичні дощі.

З поганого – така погода протримається тільки декілька днів, а в суботу знову похолодає.

Що ж стосується Дніпра, то 8 та 9 березня в місті буде тепло. Температура повітря прогріється до +14 … +15 градусів тепла. Дощі варто очікувати ближче до вихідних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Набережній Перемоги розквітли тисячі крокусів. Лінія із різнобарвних квітів тягнеться від скверу “Прибережний” до кільця на Перемозі.

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