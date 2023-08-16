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  • Майже 700 млн вкладів: чи повернуть клієнтам ліквідованого банку із Дніпра гроші

Майже 700 млн вкладів: чи повернуть клієнтам ліквідованого банку із Дніпра гроші

Сьогодні 12:59
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розповів, що буде з грошима вкладників ліквідованого банку із Дніпра.

Новости Днепра про Майже 700 млн вкладів: чи повернуть клієнтам ліквідованого банку із Дніпра гроші

Мова йде про Конкорд банк, який ліквідували на початку серпня. 

Представники Фонду гарантування вкладів фізосіб повідомили, що наприкінці серпня почнуть повертати гроші вкладникам Конкорду. Отримати відшкодування зможуть фізичні та юридичні особи.

Наразі у фонді складають реєстр вкладників, але уже зараз відомо, що загальна сума відшкодувань становитиме 639 мільйонів гривень.

Отримати свої кошти люди зможуть в одному із 12 банків-агентів фонду, обравши зручне відділення. 

Що передувало

1 серпня НБУ відкликав ліцензію у Конкорду. Причина – порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зауважимо, що Конкорд – вже сьомий банк, ліквідація якого розпочалась під час повномасштабного вторгнення Росії.

За даними на сайті НБУ власниками істотної участі банку є жительки Дніпропетровщини Сосєдка Олена Віліївна та Сосєдка Юлія Віліївна.

Новости Днепра про Майже 700 млн вкладів: чи повернуть клієнтам ліквідованого банку із Дніпра гроші

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Новости Днепра про Майже 700 млн вкладів: чи повернуть клієнтам ліквідованого банку із Дніпра грошіУкраїнська

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