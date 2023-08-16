Почти 700 млн вкладов: вернут ли клиентам ликвидированного банка из Днепра деньги

Речь идет о Конкорде банке, который ликвидировали в начале августа.
Представители Фонда гарантирования вкладов физлиц сообщили, что в конце августа начнут возвращать деньги вкладчикам Конкорда. Получить возмещение могут физические и юридические лица.
В настоящее время в фонде составляют реестр вкладчиков, но уже сейчас известно, что общая сумма возмещений составит 639 миллионов гривен.
Получить свои деньги люди смогут в одном из 12 банков-агентов фонда, выбрав удобное отделение.
1 августа НБУ отозвал лицензию у Конкорда. Причина – нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Заметим, что Конкорд уже седьмой банк, ликвидация которого началась во время полномасштабного вторжения России.
По данным на сайте НБУ, владельцами существенного участия банка являются жительницы Днепропетровщины.
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