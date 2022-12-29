Лукашук розповів про ситуацію з енергопостачанням після ракетного обстрілу

Наразі роботу майже всіх обласних об‘єктів відновлено: знеструмленим залишається лише підприємство в Синельниківському районі.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Усі інші працюють в штатному режимі. Зокрема й водоканал, який подає воду на «Дніпроводоканал».
Дніпро, Кам‘янське та інші міста області – з водою.
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