Лукашук розповів про ситуацію з енергопостачанням після ракетного обстрілу

Через масований ракетний обстріл по Україні, зокрема на Дніпропетровщині, відбулися відключення абонентів від енергопостачання.

Наразі роботу майже всіх обласних об‘єктів відновлено: знеструмленим залишається лише підприємство в Синельниківському районі.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Усі інші працюють в штатному режимі. Зокрема й водоканал, який подає воду на «Дніпроводоканал».

Дніпро, Кам‘янське та інші міста області – з водою.

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