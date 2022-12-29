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Лукашук розповів про ситуацію з енергопостачанням після ракетного обстрілу

Сьогодні 14:05
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Через масований ракетний обстріл по Україні, зокрема на Дніпропетровщині, відбулися відключення абонентів від енергопостачання.

Новости Днепра про Лукашук розповів про ситуацію з енергопостачанням після ракетного обстрілу

Наразі роботу майже всіх обласних об‘єктів відновлено: знеструмленим залишається лише підприємство в Синельниківському районі.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Усі інші працюють в штатному режимі. Зокрема й водоканал, який подає воду на «Дніпроводоканал».

Дніпро, Кам‘янське та інші міста області – з водою.

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