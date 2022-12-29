Лукашук рассказал о ситуации с энергоснабжением после ракетных обстрелов

Из-за массированного ракетного удара по Украине, в частности на Днепропетровщине, произошло отключение абонентов от энергоснабжения.

На сейчас работа почти всех областных объектов возобновлена: обесточенным остается только предприятие в Синельниковском районе.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Все остальные объекты работают в штатном режиме. В том числе и водоканал, подающий воду на «Днепрводоканал».

Днепр, Каменское и другие города области – с водой.

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