Літають дорожні знаки: у Дніпрі бушує сильний вітрюган (ВІДЕО)

28 березня, у Дніпрі розбушувався сильний вітер. Його пориви місцями настільки сильні, що зносять дорожні знаки.
Так, на одній з вулиць, вітер зірвав дорожній покажчик, який полетів в сторону машин на дорозі. На щастя, знак впав поміж автомобілей, тому ніхто не постраждав.
Відео з моментом “польоту” дорожнього знаку опублікували в Ситуаційному центрі.
Такий вітер протримається до кінця доби, то будьте уважні. За можливості дотримуйтеся таких правил:
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