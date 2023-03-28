Літають дорожні знаки: у Дніпрі бушує сильний вітрюган (ВІДЕО)

У Дніпрі бушує сильний вітрюган.

28 березня, у Дніпрі розбушувався сильний вітер. Його пориви місцями настільки сильні, що зносять дорожні знаки.

Так, на одній з вулиць, вітер зірвав дорожній покажчик, який полетів в сторону машин на дорозі. На щастя, знак впав поміж автомобілей, тому ніхто не постраждав.

Відео з моментом “польоту” дорожнього знаку опублікували в Ситуаційному центрі.

Такий вітер протримається до кінця доби, то будьте уважні. За можливості дотримуйтеся таких правил:

уникайте споруд підвищеного ризику: мостів, трубопроводів, ліній електромереж;

тримайтесь подалі від високих дерев, рекламних щитів та ліній з електродротами;

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

закріпіть нестійкі елементи житлових і нежилих приміщень;

щільно закрийте вікна, двері та горищні люки

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