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Літають дорожні знаки: у Дніпрі бушує сильний вітрюган (ВІДЕО)

Сьогодні 16:14
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У Дніпрі бушує сильний вітрюган.

Новости Днепра про Літають дорожні знаки: у Дніпрі бушує сильний вітрюган (ВІДЕО)

28 березня, у Дніпрі розбушувався сильний вітер. Його пориви місцями настільки сильні, що зносять дорожні знаки.

Так, на одній з вулиць, вітер зірвав дорожній покажчик, який полетів в сторону машин на дорозі. На щастя, знак впав поміж автомобілей, тому ніхто не постраждав. 

Відео з моментом “польоту” дорожнього знаку опублікували в Ситуаційному центрі. 

Такий вітер протримається до кінця доби, то будьте уважні. За можливості дотримуйтеся таких правил:

  • уникайте споруд підвищеного ризику: мостів, трубопроводів, ліній електромереж;
  • тримайтесь подалі від високих дерев, рекламних щитів та ліній з електродротами;
  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • закріпіть нестійкі елементи житлових і нежилих приміщень;
  • щільно закрийте вікна, двері та горищні люки

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Новости Днепра про Літають дорожні знаки: у Дніпрі бушує сильний вітрюган (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Літають дорожні знаки: у Дніпрі бушує сильний вітрюган (ВІДЕО)Русский

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