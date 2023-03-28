Летают дорожные знаки: в Днепре бушует сильный ветрюган (ВИДЕО)

В Днепре бушует сильный ветрюган.

28 марта в Днепре разбушевался сильный ветер. Его порывы местами такие сильные, что сносят дорожные знаки.

Так, на одной из улиц, ветер сорвал дорожный указатель, улетевший в сторону машин на дороге. К счастью, знак упал между автомобилями, поэтому никто не пострадал.

Видео с момента «полета» дорожного знака опубликовали в Ситуационном центре.

Такой ветер продержится до конца суток, будьте внимательны. По возможности соблюдайте следующие правила:

избегайте сооружений повышенного риска: мостов, трубопроводов, линий электросетей;

держитесь подальше от высоких деревьев, рекламных щитов и линий с электропроводами;

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

закрепите неустойчивые элементы жилых и нежилых помещений;

плотно закройте окна, двери и чердачные люки.

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