Летают дорожные знаки: в Днепре бушует сильный ветрюган (ВИДЕО)

28 марта в Днепре разбушевался сильный ветер. Его порывы местами такие сильные, что сносят дорожные знаки.
Так, на одной из улиц, ветер сорвал дорожный указатель, улетевший в сторону машин на дороге. К счастью, знак упал между автомобилями, поэтому никто не пострадал.
Видео с момента «полета» дорожного знака опубликовали в Ситуационном центре.
Такой ветер продержится до конца суток, будьте внимательны. По возможности соблюдайте следующие правила:
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