Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу

За даними на ранок п'ятниці, 10 березня, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 156 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 9 БПЛА та 34 ракети.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 156990 (+870) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3448 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6742 (+6) од,

артилерійських систем – 2475 (+10) од,

РСЗВ – 491 (+3) од,

засоби ППО – 256 (+2) од,

літаків – 304 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9),

крилаті ракети – 907 (+34),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6) од,

спеціальна техніка – 240 (+3)

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