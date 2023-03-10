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Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу

Сьогодні 10:00
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За даними на ранок п'ятниці, 10 березня, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 156 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 9 БПЛА та 34 ракети.

Новости Днепра про Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 156990 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3448 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 6742 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2475 (+10) од,
  • РСЗВ – 491 (+3) од,
  • засоби ППО – 256 (+2) од,
  • літаків – 304 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9),
  • крилаті ракети – 907 (+34),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6) од,
  • спеціальна техніка – 240 (+3)

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