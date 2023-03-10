Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Сьогодні 10:00
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За даними на ранок п'ятниці, 10 березня, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 156 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак, 9 БПЛА та 34 ракети.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 156990 (+870) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3448 (+7) од,
бойових броньованих машин – 6742 (+6) од,
артилерійських систем – 2475 (+10) од,
РСЗВ – 491 (+3) од,
засоби ППО – 256 (+2) од,
літаків – 304 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9),
крилаті ракети – 907 (+34),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6) од,
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