Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили:

По данным на утро пятницы, 10 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 156990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 9 БПЛА и 34 ракеты.

Ночью оккупанты ударили по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией.

В Днепре «минер» сообщил о взрывчатке в ТРЦ «Мост-сити».

Оккупанты атаковали Никопольский район ракетами и тяжелой артиллерией Ночью оккупанты ударили по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. 0 просмотров

Важная информация: как сегодня в Днепре будет работать общественный транспорт Сегодня, 10 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Сегодня в Днепре простятся с спикером ГСЧС Евгенией Дудкой 7 марта ушла из жизни спикер ГСЧС Днепропетровщины Евгения Дудка. Девушка получила ранения во время ракетного удара по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. Долгих 11 месяцев Женя героически сражалась за свою жизнь. просмотров