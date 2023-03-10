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Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки

Сегодня 10:00
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По данным на утро пятницы, 10 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 156990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 9 БПЛА и 34 ракеты.

Новости Днепра про Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 156990 (+870) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3448 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 6742 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2475 (+10) ед,
  • РСЗО — 491 (+3) ед,
  • средства ПВО — 256 (+2) ед,
  • самолетов — 304 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9),
  • крылатые ракеты — 907 (+34),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6) ед,
  • специальная техника — 240 (+3)

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Новости Днепра про Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за суткиУкраїнська Новости Днепра про Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за суткиРусский

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