Київстар відновив голосовий зв’язок: як зателефонувати рідним, якщо мережа ще не з’явилася

Близько 17 години вечора почали з’являтися повідомлення про те, що мережа Київстар потроху починає працювати. О 18:00 оператор офіційно підтвердив інформацію про відновлення голосового зв’язку. Інтернет досі “лежить”.
Як повідомили у Київстарі, зв’язок повноцінно має запрацювати до кінця доби, а інтернет обіцяють повернути протягом 14 грудня.
Друзі! Наші фахівці та партнери зробили все можливе, аби відновити роботу мережі від наслідків кібератаки. Зараз, о 18:00, наша команда розпочала включення голосового зв`язку по всій Україні. І ми неймовірно радіємо, що зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним, – розповіли у компанії.
У Київстарі зазначили, що треба зробити аби зв’язок повернувся:
Коли повернуть смс та інтернет, Київстар надасть абонентам компенсації за втрачений час.
«Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії. Ми неймовірно вдячні вам за підтримку та розуміння! Продовжуємо невтомно працювати, щоб Україна була на зв’язку», – запевнили у компанії.
Нагадаємо, Київстар “лежить” зранку 12 грудня. Проблеми виникли через потужну хакерську атаку, наслідки якої розгрібають разом з СБУ та фахівцями інших телекомунікаційних компаній.
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